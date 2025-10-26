قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي
ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار
هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح
سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو
الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر.. اليوم
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف
محمد الغزاوي يُوجّه رسالة إلى الجمعية العمومية للأهلي
كريم شحاتة: الأهلي يفكر في استعارة محمد عبد المنعم يناير المقبل
«الشرطة العراقي»: سنلاحق قانونيًا المُتسبّب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن المدرب توروب لم يُوفَّق في اختياراته خلال مباراة الفريق أمام نوار البوروندي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي أجراها في التشكيل الأساسي كانت سببًا في صعوبة اللقاء على الفريق الأحمر.

وقال "ريان"، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "توروب استسهل مباراة نوار البوروندي، وتغييراته في التشكيل كانت خاطئة، والبدء بعمر كمال لم يكن قرارًا موفقًا بسبب ابتعاده عن حساسية المباريات".

وأضاف: "يجب على توروب أن يحافظ على التشكيل الأساسي للأهلي حتى لا يتعرض الفريق لمشكلات فنية خلال المباريات المقبلة".

وعن واقعة طرد جرايشار، أوضح ريان أنه لا يستحق البطاقة الحمراء في اللقاء، مشيرًا إلى أن الحكم كان قاسيًا في قراره.

وفي حديثه عن الأندية الأخرى، قال ريان إن يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، غير مقنع بالنسبة له، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكم على توروب لا يزال مبكرًا رغم قيادته الأهلي في ثلاث مباريات فقط.

كما شدد نجم الأهلي السابق على أن رمضان صبحي بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة مع بيراميدز، بينما يرى أن محمد الشيبي هو أفضل ظهير أيمن في مصر حاليًا.

وختم ريان حديثه قائلًا: "فاركو سيعاني هذا الموسم من أجل البقاء في الدوري، بينما أُعجبت بطريقة لعب علاء عبد العال التي تعتمد على الانضباط والاحترام التكتيكي، كما أن سامي قمصان استفاد كثيرًا من تجربته داخل النادي الأهلي".

