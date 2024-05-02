عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الإصابة بالكبد الدهني .. الأعراض والأسباب ونصائح للوقاية من المضاعفات

الأعراض الشائعة للكبد
الأعراض الشائعة للكبد الدهني

الكبد الدهني هو حالة تتسم بتراكم الدهون في خلايا الكبد، قد تحدث الكبد الدهني بسبب عوامل مختلفة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس :

جورجيا.. المتظاهرون يحاولون كسر بوابات البرلمان| فيديو

تنظيم الاتصالات: استهلاك الإنترنت يزيد 74% سنويا و9 ملايين استخدموه لأول مرة

الإصابة بالكبد الدهنى

السمنة والزيادة الوزن: الإفراط في تناول الدهون والسعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

مقاومة الأنسولين: تعاني بعض الأشخاص من مقاومة الأنسولين، وهي حالة تتسم بعدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

اضطرابات الأيض: بعض الأمراض مثل متلازمة تكيس المبايض واضطرابات الغدة الدرقية قد تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

الأمراض الوراثية: بعض الأمراض الوراثية مثل اضطرابات الأيض الدهني يمكن أن تتسبب في تراكم الدهون في الكبد.

الأعراض الشائعة للكبد الدهني

تتضمن الأعراض الشائعة للكبد الدهني:

تعب غير مبرر وضعف عام.

آلام في البطن العلوي اليمنى.

تورم البطن.

ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

زيادة حجم الكبد.

الوقاية من المضاعفات المحتملة للكبد الدهني

للوقاية من المضاعفات المحتملة للكبد الدهني، يُنصح باتباع النصائح التالية:

الحفاظ على وزن صحي: تحقيق والحفاظ على وزن صحي يساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد.

ممارسة النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين صحة الكبد وتقليل الدهون.

الحمية الغذائية الصحية: تناول نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية يدعم صحة الكبد.

تجنب الكحول: يُنصح بتجنب تناول الكحول بشكل كامل أو تقليل استهلاكه إلى الحد الأدنى.

مراقبة الأمراض المزمنة: يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم مراقبة حالتهم واتباع العلاجات المناسبة.

استشارة الطبيب: إذا كنت تشتبه في إصابتك بالكبد الدهني أو لديك أعراض مزعجة، يجب عليك استشارة الطبيب للتقييم الحالة والحصول على العلاج المناسب، قد يُوصف لك الطبيب أدوية معينة أو يوجهك إلى اتباع نظام غذائي محدد أو إلى خطط محددة لممارسة النشاط البدني.

الكبد الدهني الكبد الإصابة بالكبد الدهنى السعرات الحرارية السمنة والزيادة الوزن مقاومة الأنسولين اضطرابات الأيض اضطرابات الغدة الدرقية الأمراض الوراثية زيادة حجم الكبد الحفاظ على وزن صحي ​​​​​​​health الأعراض الشائعة للكبد الدهني الوقاية من المضاعفات المحتملة للكبد الدهني اضطرابات الأيض الدهني تراكم الدهون في الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

سيد معوض: هداف الشباب بالأهلي أحق بالفرصة من موديست.. وهذه نصيحتي لـ إمام عاشور

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

أبرزها الوجبات السريعة.. أطعمة تدمر الكبد وتضر الجسم

ترشيحاتنا

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024

هل تعتد المرأة الذي توفى زوجها قبل الدخول بها؟.. دار الإفتاء تجيب

الثقافة تعرض فيلم السرب في 15 سينما تابعة لها بـ40 جنيها.. تفاصيل

وكيل وزارة الثقافة: سيناء تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة

علاوة 3% الأبرز.. منح وتسهيلات كفلها القانون لـ عمال مصر

الشرطة الأمريكية تستعد لاقتحام حرم جامعة كاليفورنيا.. والمؤيدون لفلسطين يؤمنون أنفسهم| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

نشرة المرأة و الصحة| ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة.....تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي

لينكدإن تطلق ميزة جديدة لزيادة تفاعل المستخدمين تثير جدلا.. فما القصة؟

فيديو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ