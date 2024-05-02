الإصابة بالكبد الدهني .. الأعراض والأسباب ونصائح للوقاية من المضاعفات

الكبد الدهني هو حالة تتسم بتراكم الدهون في خلايا الكبد، قد تحدث الكبد الدهني بسبب عوامل مختلفة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس :

الإصابة بالكبد الدهنى

السمنة والزيادة الوزن: الإفراط في تناول الدهون والسعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

مقاومة الأنسولين: تعاني بعض الأشخاص من مقاومة الأنسولين، وهي حالة تتسم بعدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

اضطرابات الأيض: بعض الأمراض مثل متلازمة تكيس المبايض واضطرابات الغدة الدرقية قد تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

الأمراض الوراثية: بعض الأمراض الوراثية مثل اضطرابات الأيض الدهني يمكن أن تتسبب في تراكم الدهون في الكبد.

الأعراض الشائعة للكبد الدهني

تتضمن الأعراض الشائعة للكبد الدهني:

تعب غير مبرر وضعف عام.

آلام في البطن العلوي اليمنى.

تورم البطن.

ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

زيادة حجم الكبد.

الوقاية من المضاعفات المحتملة للكبد الدهني

للوقاية من المضاعفات المحتملة للكبد الدهني، يُنصح باتباع النصائح التالية:

الحفاظ على وزن صحي: تحقيق والحفاظ على وزن صحي يساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد.

ممارسة النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين صحة الكبد وتقليل الدهون.

الحمية الغذائية الصحية: تناول نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية يدعم صحة الكبد.

تجنب الكحول: يُنصح بتجنب تناول الكحول بشكل كامل أو تقليل استهلاكه إلى الحد الأدنى.

مراقبة الأمراض المزمنة: يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم مراقبة حالتهم واتباع العلاجات المناسبة.

استشارة الطبيب: إذا كنت تشتبه في إصابتك بالكبد الدهني أو لديك أعراض مزعجة، يجب عليك استشارة الطبيب للتقييم الحالة والحصول على العلاج المناسب، قد يُوصف لك الطبيب أدوية معينة أو يوجهك إلى اتباع نظام غذائي محدد أو إلى خطط محددة لممارسة النشاط البدني.