تنظيم الاتصالات: استهلاك الإنترنت يزيد 74% سنويا و9 ملايين استخدموه لأول مرة

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات، أن الجهاز القومي للاتصالات يعتمد ٧٤٣ محطة محمول جديدة في الربع الأول لعام ٢٠٠٤.

وأضاف محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول ٣٣ مليون جنيه مخالفتها معايير العودة.

وتابع المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات، أن استهلاك الإنترنت يزيد ٧٤% سنويا وهناك ٩ ملايين استخدموا الإنترنت لأول مرة، استهلاك الإنترنت زاد ١٠٠% فجأة بعد أزمة كورونا.





