النفط الجديد هو المعلومات (2)





على المستوى المحلي ، تستثمر الحملات السياسية بكثافة في المعلومات الشخصية عن الناخبين وتستخدم برمجيات تحليل البيانات لاستهداف رسائل حملاتهم. قامت Google و Facebook ببناء اثنتين من أكثر إمبراطوريات الأعمال نجاحًا في التاريخ استنادًا إلى قدرتها على جمع المعلومات الشخصية للمستهلكين وتحقيق الدخل منها من أجل تغيير السلوك عبر الإنترنت وقرارات العالم الحقيقي.





بالطبع ، إذا كان بإمكان الأحزاب السياسية الديمقراطية والشركات استخدام المعلومات الشخصية لتغيير معتقدات وقرارات المواطنين، فبإمكان الدول كذلك. في حملتها التضليلية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 ، استخدمت روسيا معلومات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد ثم استهداف الأشخاص الأكثر عرضة لقصصها المثيرة للانقسام.





ستساعد الموجة القادمة من أبحاث الذكاء الاصطناعى الحواسيب على التفاعل مع البشر بطرق "طبيعية" ومقنعة بشكل متزايد ، على نطاق واسع وفي الوقت الفعلي. نتيجة لذلك ، من المرجح أن تصبح الدعاية الحسابية أداة أكثر انتشارًا وفعالية لتأثير الدولة ، والمعلومات الشخصية للمواطنين كل يوم - ذات مرة ذات أهمية ضئيلة للشؤون العالمية - ستصبح موردًا ذا قيمة استراتيجية أكبر.



تقوم الحكومات بشكل متزايد بحماية ومراقبة الشركات والبنية التحتية المرتبطة بالمعلومات. هذا هو الاتجاه الأكثر وضوحًا في الدول الاستبدادية ، ولكنه ليس مقصورًا عليها بأي حال من الأحوال. كحد أدنى، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه البيانات في خلق النمو الاقتصادي والثروة ، فإن جميع الدول لديها مصلحة اقتصادية واضحة لإنشاء إعدادات تنظيمية تساعد قطاعات الاقتصاد الغنية بالبيانات على الازدهار. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من عدم وضوح البيانات ، ترتبط القدرة على الحصول على البيانات واستخدامها بفعالية بالعوامل الجيوسياسية التقليدية - مثل حجم السكان. وكما قال أحد السياسيين الهنود: "لا يوجد في الهند أرضان كولتان أو نادرة ، وقليل من النفط ، ولا يكفيه ماء. ما لديها هو الناس ... مما يجعل الهند غنية جدًا بما يسمى "النفط الجديد". وبالمثل ، يتنبأ لو تشى ، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في بايدو (المعروف باسم "غوغل الصينية" ، على الرغم من أن القياس غير كامل) ، أن سكان الصين الهائلين والمغمورين رقميًا سيوفرون لبلاده البيانات الأولية اللازمة ليصبحوا التكنولوجيا البارزة في العالم قوة.



تعتقد العديد من الدول أيضًا بشكل متزايد أنها في سباق صفري للحصول على البيانات واستخدامها. من المؤكد أن أكبر قصص النجاح التجاري لعصر المعلومات - Google، و Facebook ، و Amazon ، و Alibaba ، و Tencent - هي شركات احتكارية. أحد التفسيرات لذلك هو أن الوصول إلى البيانات يميل إلى أن يكون له دور فاصل: حيث تتيح المزيد من البيانات للشركات بناء تطبيقات وتكنولوجيات أفضل ، مما يزيد من ربحيتها وشعبيتها ، وبالتالي القدرة على جمع واستخدام المزيد من البيانات. من خلال نقل هذا الواقع التجاري إلى الجغرافيا السياسية ، يعتقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "من يكتسب ويتحكم" في البيانات سيصل إلى "الهيمنة". في كتابه الأخير AI Superpowers ، يتوقع رأس المال الاستثماري كاي فو لي أن تقدم الصين المتزايد في الذكاء الاصطناعى (في جوهره ، وهو مصطلح شامل لبرامج الكمبيوتر التي تحول البيانات إلى القرارات لن يضمن فقط "التوازن الاقتصادي لإمكانيات القوى في الصين" تفضل "، ولكن سوف تميل" النفوذ السياسي و "القوة الناعمة" ، تجاه الصين "، وتدعيم" أثرها الثقافي والإيديولوجي في جميع أنحاء العالم ". كما يشترك فلاديمير بوتين الروسي في وجهة النظر هذه ، حيث يعلن في عام 2017 أنه" من يصبح القائد الذكاء الاصطناعىسيصبح حاكم العالم ". معظم الاقتصادات المتقدمة لديها الآن استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعى .

تعني هذه الروح الرائجه أن جميع الدول لا ترغب فقط في إنشاء البيانات ؛ لديهم أيضًا مصلحة في الحد من أو استبعاد البلدان الأخرى من الوصول إليها. في نوفمبر 2016 ، سنت الصين قانونًا شاملًا للأمن السيبراني يسمح للحكومة بإجراء مسح تقريبًا لكل جانب من جوانب حياة مواطنيها مع الحد من إمكانية وصول الشركات الأجنبية إلى البيانات الموجودة في البلاد. كما تم إدخال قوانين صعبة "لتوطين البيانات" في روسيا والهند ، والتي تتطلب تخزين كميات كبيرة من البيانات الشخصية والتجارية ومعالجتها في بعض الحالات داخل أراضيها. بشكل أكثر خطورة ، في لعبة مجموعها صفر ، تدفع سرقة البيانات أيضًا. لدى الدول حافز لرعاية ، أو على الأقل تغض الطرف ، عن عمليات الاستيلاء على البيانات من قبل شركاتها. مثلما أثري القطاع الخاص في عصر الاكتشافات أنفسهم أثناء خدمتهم للأهداف الإستراتيجية لرعاة دولتهم ، يمكن لصوص بيانات الشركات أن يخلقوا نتائج مربحة للجانبين في الدول المتعطشة للبيانات. خذ بعين الاعتبار الانتهاك الهائل للبيانات لعملاق الإبلاغ الائتماني Equifax في عام 2017 ، حيث سرق المتسللون المعلومات المالية والشخصية لما لا يقل عن 143 مليون أمريكي. تشير الدلائل إلى أن الاختراق كان برعاية الصينه. كما يكتب كاي فو لي ، فإن المستهلكين الصينيين المغمورين رقميًا يقدمون مجموعة كبيرة من البيانات لعمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين ، لكن صناعات البنوك والتأمين والرعاية الصحية في الصين تتخلف عن نظيراتها الأمريكية الأكثر رسوخًا ، والتي تقوم بجمع وتوسيم ونقد الأعمال و معلومات المستهلك لعقود. يوجد أيضًا دليل على أن المتسللين الذين ترعاهم الدولة الصينيه كانوا وراء الاختراقات الكبرى ضد بعض من أكبر شركات التأمين الصحي والقانونية وغيرها من صناعات الخدمات التقليدية ، وهو اتجاه من المحتمل أن يتسارع.

قد لا تكون الحماية والاستثمار في صناعات المعلومات الخاصة بها مجرد خيار اقتصادي للدول ؛ لكن حتمية استراتيجية. يأتي الابتكار التكنولوجي الآن في الغالب من القطاع الخاص قبل أن يكون له تطبيقات عسكرية أو استخباراتية. منذ حوالي عام 2015 ، غذت هذه الديناميكيات تسارع وتيرة التغييرات القانونية والسياسية في الاقتصادات المتقدمة. قام الكونغرس الأمريكي مؤخرًا بإصلاح نظامه للاستثمار الأجنبي الحالي ليجعل من الصعب على المستثمرين الصينيين وغيرهم من الأجانب الحصول على التقنيات الحساسة والوصول إلى البيانات الشخصية للأمريكيين ، ومن المحتمل إجراء مزيد من الإصلاحات. ابتداءً من عام 2015 ، أدركت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لكي تظل أقوى جيش في العالم ، ستحتاج إلى "إعادة بناء الجسور" مع وادي السيليكون وقطاع التكنولوجيا. بقيادة وزير الدفاع الاسبق كارتر اش، أنشأ البنتاغون مواقع استيطانية جديدة في مراكز التكنولوجيا الأمريكية التي تركز على إيجاد طرق جديدة للجيش للاستفادة من البيانات الضخمة والتقنيات التي تدعم الذكاء الاصطناعي. نهج الصين هو أكثر قوه . وفقًا لمبدأ شي جين بينغ "الانصهار المدني - العسكري" : يجب مشاركة أي من التكنولوجيات الموجودة في القطاعين الخاص والأكاديمي - سواء تم تطويرها محليًا أو استيرادها - مع الجيش الصيني. الأهمية المتزايدة للمعلومات للشؤون العالمية تؤدي إلى تفاقم القديم وخلق متجهات جديدةللصراع الدولى . لقد رأينا بالفعل أن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للبيانات تشكل حافزًا للدول لرعاية الهجمات الإلكترونية والتجسس الصناعي ضد شركات البلدان المتنافسة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التقدم التكنولوجي في الحوسبة ، وخاصة التعلم الآلي ، يتيح للدول استخدام المعلومات للتأثير والتأثير والإكراه بمقياس وتأثير غير مسبوقين. يظهر هذا الجانب المعين من جيوبلولتك المعلومات في إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2017 ، والتي تكرست فصلًا كاملًا لـ "فن المعلومات" ، والمخاطر التي تشكلها بلدان مثل روسيا والصين. إحدى النتائج العملية لكلا الاتجاهين هي أن المنافسين ، مثل الولايات المتحدة والصين ، يتخذون بشكل متزايد تدابير لفصل جوانب اقتصادهم عن الاقتصاديات الخرى. حتى وزارة الدفاع في المملكة المتحدة أشارت إلى أن الديمقراطيات قد تحتاج إلى موازنة الانفتاح الرقمي والتحكم في المستقبل بشكل أكثر دقة ، بما في ذلك عن طريق التفكير في "الحدود الإلكترونية الوطنية أو الإقليمية" للدفاع ضد التهديدات في مجال المعلومات. لقد كانت الصين بالفعل راغبه للسيطرة ، من خلال نظامها الواسع للرقابة على الإنترنت والدعاية ، والقيود المفروضة على وصول وسائل الإعلام الأجنبية وشركات التكنولوجيا إلى الأسواق. في عام 2019 ، سيختبر مزودو خدمات الإنترنت الروس "فصل" الإنترنت في روسيا عن الإنترنت العالمي ؛ كجزء من استراتيجية وطنية تهدف أيضًا إلى ضمان أنه بحلول عام 2020 ، لن يحتاج 95 في المائة من حركة المرور المحلية على الإنترنت إلى مغادرة الحدود الروسية. يدرس المشرعون الأمريكيون المزيد من الإجراءات لعزل الأمريكيين عن المعلومات الأجنبية المضللة. عمدت لجنة استخبارات مجلس الشيوخ القوية المؤلفة من الحزبين إلى الضغط الشعبي على Facebook و Google و Twitter لاستبعاد التلاعب الأجنبي في برامجها. يظهر التخريب الرقمي أيضًا باعتباره ناقلًا جديدًا ومتوسعًا للصراع بين الدول .





إلى هذه النقطة ، كانت معظم الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة لأغراض سرقة المعلومات، أو الإضرار بتوافر أنظمة الاتصالات أو الحوسبة. ومع ذلك، نظرًا لأن التقدم التكنولوجي يحسن بسرعة قدرتنا على تحويل البيانات إلى قرارات ، ويعتمد المزيد من الكيانات هذه الأنواع من التكنولوجيا ، يجب أن نتوقع زيادة حادة في الهجمات الإلكترونية ضد سلامة البيانات نفسها.



لدى الدول أيضًا مصلحة استراتيجية في الحصول على معلومات حول المواطنين الأجانب خاصة، يمكن استخدام المعلومات حول الحالة العاطفية للفرد ومعتقداته وتفضيلاته والعلاقات الاجتماعية للتأثير على طريقة تفكيرهم وتصرفهم.