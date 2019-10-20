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أخبار البلد

تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:35 م
محطة مترو هليوبوليس
محطة مترو هليوبوليس
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أحمد أبوشوشة - عدسة: أبانوب نبيل
4 سنوات و 5 أشهر و20 يوما هي المدة التي احتاجها 400 مهندس ومشرف وعامل للانتهاء من محطة هليوبوليس، أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط، والتي تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتكلفتها حوالى 1.9 مليار جنيه.

اليوم تحقق الحملم وافتتحت محطة هليوبوليس صباح اليوم أمام الركاب، ليتحقق انجاز جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال النقل والمواصلات.

محطة هليوبوليس

تقع محطة هليوبوليس في الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق تحت الأرض في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وتتوسط ميدان هليوبوليس الذي يعتبر أحد أكبر ميادين القاهرة بمصر الجديدة، وتمتد بطول 225 متر وبعرض 22م وعلى عمق 28 متر من منسوب الشارع على ثلاث مستويات مختلفة.

مواصفات محطة هليوبوليس

شيدت محطة هليوبوليس على الطراز الأوروبي، ومكيفة الهواء وتشتمل على 8 مخارج ومداخل، وبها 18سلم ثابت، من بينها 10 سلالم داخلية و8 سلالم خارجية، بالإضافة إلى 17سلم متحرك من بينها 11 سلم داخلي بين المناسيب و6 سلالم من منسوب الشارع حتى شبابيك التذاكر، كما أنها مزودة بـ 4 مصاعد "2 منهما من منسوب الشارع حتى شباك التذاكر و2 أخرين من منسوب صالة التذاكر حتى الرصيف".

واستخدم لانشاء محطة مترو هليوبوليس 100 الف متر مكعب خرسانة و18 الف طن حديد، وبها مول تجاري سيقام على مساحة 5000 متر مربع بهدف زيادة العوائد المالية لمترو الأنفاق.
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
تضم مول تجارى ومساحتها 10 آلاف متر.. معلومات تفصيلية عن هليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط.. شاهد
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