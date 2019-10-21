لدعم الاستثمار.. برلماني يطالب الحكومة بالقضاء على الروتين

قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما قام به السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج من إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع" يعتبر جهدا مشرفا.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحمل تكلفة حملة إعلانية على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة، للتسويق للاستثمار في مصر أمر سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال جذب شريحة من المستثمرين إلى مصر من مختلف الدول التي تستهدفها الحملة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن لابد أن تنظر الحكومة إلى القصور التي يعاني منها الملف الاستثماري في مصر، هل هي في التسويق أم في مشاكل اخرى مثل الروتين والبيروقراطية، وتضع خطة واضحة للقضاء عليها، بالإضافة إلى تقديم مزيد من البيانات والمعلومات والدعم لهؤلاء المصريين بالخارج الذين يقومون بتقديم المساعدات لجذب الاستثمار إلى مصر وغيرهم.



يأتي ذلك بعد أن كشف السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بإنجلترا وأحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، أنه سيتم البدء في إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة "هندي وفرنسي وصيني وبرتغالي" هدية منه إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما لمسه خلال فعاليات المؤتمر يدعو إلى الفخر.



وأضاف لطفي قائلًا: "سعيد جدًا بإتاحة الفرصة لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا أعلم من أين أتى بكل هذه العزيمة والعزم لإعادة التنمية في هذا الوطن مرة أخرى، وكذلك لإتاحة الفرصة لحضور مؤتمر مصر تستطيع، فوزارة الهجرة استطاعت فعل ما لم يتم فعله خلال عقود طويلة، مما جعل المصريين في الخارج متصلين ببلدهم بصورة مستمرة، وهذا سينمّي في داخل كل مصري بالخارج الإحساس بأن وطنه هو الأساس وأنه عند عودته سيجد وطنًا كريمًا وقويًا ومتطورًا".



كما أعرب لطفي عن سعادته لإتاحة الفرصة العظيمة ليفهم ويرى هذا الجيل لأول مرة حقيقة كلمة "إنجازات لا تتحقق إلا بمعجزات"، وقال: "نحن حقيقة لم نعرف هذا الشعور أو الإحساس من قبل، فكل مصري بالخارج لديه الآن إحساس بالعزة والفخر تجاه هذا الوطن وعليه أن يكون سفيرًا له".