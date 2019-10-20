قطر تكشف موقفها من الحوار بين السعودية وإيران

على الرغم من المقاطعة العربية للدوحة، إلا أن قطر مازالت تواصل أساليبها في الخداع والأكاذيب، فقد زعمت لولوة الخاطر المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن الحوار بين المملكة العربية السعودية وإيران ضروري.



ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن أن حل الخلافات عبر الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية ضروري، على حد قولها.



وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد أعلنت قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران وتركيا.



وذكرت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية أن عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني قد زار طهران في 13 أكتوبر الحالي لتسهيل الحوار المحتمل بين إيران والمملكة العربية السعودية، والتقى كل من المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. كما سافر إلى الرياض يوم الثلاثاء الماضي.



وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد رحب بمبادرة خان لتخفيف التوترات بين طهران والرياض.



وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد قال إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر على منشآت أرامكو النفطية كانت عملا حربيا من جانب إيران.