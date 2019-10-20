أزمة مباراة القمة.. الأهلي مصمم على العصيان والجونة يتراجع.. عقوبات في انتظار المارد الأحمر.. تفاصيل

أوشكت الأزمة على اكتمال ملامحها بعد أن اصدر اتحاد الكرة قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، ثم بيان الأهلي بأنه لن يخوض مباريات في الدوري، وبعدها تضامن الجونة مع المارد الأحمر، وصدور -في الوقت الحالي- قرار جرئ من اتحاد الكرة.



- تأجيل مباراة الأهلي والزمالك القمة 119

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في القمة 119، التي كان مقرر لها أن تقام يوم السبت الموافق 19-10-2019، وجه الاتحاد كلماته بأن الإلغاء "لدواعي أمنية".



خاض الزمالك مباراة المقاولون المقدمة من الأسبوع الخامس بالدوري، وحصد الأبيض ثلاث نقاط على حساب المقاولون وتصدر الدوري مؤقتًا برصيد 10 نقاط.



- بيان الاهلي بعدم خوض مباريات في الدوري

أصدر الاهلي بيانًا رسميًا وجه من خلاله قرارًا بعدم خوض اي مباراة له في الدوري الممتاز قبل أن يلعب مباراة الزمالك في القمة 119، على الرغم من تضارب موعد مباراة الأهلي أمام الجونة.



ومن بعدها أعلن عدم خوض مباراة الجونة، ثم تضامن الجونة مع الاهلي بشكل رسمي وطالب بتأجيل مباراة الاهلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 23-10-2019.



- موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الأهلي والجونة

رفض الاتحاد المصري لكرة طلب الجونة بتأجيل مباراة الاهلي، ولم يتم اعتماد الطب الذي قدمه مسؤولو الجونة، مساندًا للاهلي.



وجاء موقف اتحاد الكرة من اجل تفادي أزمة التعديلات في جدول مباريات الدوري الممتاز المقرر أن تقام في مواعيدها وإتمام البطولة بنجاح دون أي أزمات.



- رد قوي من الاهلي بعد قرار اتحاد الكرة بعدم تأجيل مباراة الجونة

عقب قرار اتحاد الكرة بدقائق علم فوت جول من مصادر موثوقة في النادي الاهلي، أن الجهاز الفني يدرس منح اللاعبين اسبوع إجازة وأن الجهاز الإداري مستقر على عدم خوض مباريات حتى لعب لقاء القمة.



- عقوبات في انتظار الاهلي

في حال عدم تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الموعد المحدد لإقامة مباراة الجونة المقرر يوم الأربعاء الموافق 23-10-2019، على ملعب استاد الجونة الرياضي، فان العقوبة التي تنتظر الأهلي هي خصم 6 نقاط من رصيده.