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فن

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش .. ياسمين نيار تتزوج من منتج فني شهير

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:49 م
ياسمين نيار
ياسمين نيار
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أحمد إبراهيم
فجرت الفنانة ياسمين نيار مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت عن زواجها من المنتج محمد السبكى وذلك عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونفت ياسمين كل ما تردد بشأن محاولتها ابتزاز المنتج محمد السبكي مقابل 500 ألف دولار، على خلفية كشفها علاقة زواجهما.

وقالت إن السبكي، يحاول تشويه صورتها، مؤكدة أنها لم تبتز السبكي، كما ادعى، وأنه لا يملك أي مستند أو دليل على كلامه.

وأوضحت أنها استمرت عدة شهور كزوجة للسبكي، وفي تلك الفترة، تلقت منه أذى كثيرًا، الأمر الذي أجبرها على تركه وعودتها إلى محل إقامتها بالعاصمة السويسرية، مؤكدة أنه لم ينفق عليها خلال فترة زواجهما.

وكانت ياسمين نيار اثارت جدلا واسعا من قبل بعد اعلان أزمتها مع المطرب عصام كاريكا حيث اتهمته بالتحرش.

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