محامي أسرة شهيد الشهامة يكشف السبب الرئيسي لتأجيل القضية لـ27 أكتوبر .. فيديو

أكد نضال مندور محامى أسرة شهيد الشهامة محمود البنا أن الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين الاربعة بقتل شهيد الشهامة محمود البنا ومن بينهم المتهم الأول محمد أحمد راجح عقدت اليوم بعد أن حدد موعدها المستشار النائب العام بشكل سريع نتيجة الإسراع بإحالة القضية للمحكمة وهي أسرع قضية يتم إحالتها.





وأضاف محامي أسرة شهيد الشهامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه تقدم بعدة طلبات أثناء الجلسة تتعلق بالتشكيك فى سن المتهم الرئيسي محمد راجح وطلبنا استخراج بعض المستندات للمتهم سواء من المرور أو شهادات المدرسة، ولذلك قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 27 أكتوبر حتى نحصل على هذه الأوراق.





وتابع محامى أسرة شهيد الشهامة: "لما نيجى نحسب سن المتهم بفترة دراسته يتضح أن سن المتهم أعلى من 18 سنة وصرحت لنا المحكمة بأن نحصل على المستندات لأنها من الممكن أن تضيف جديدا ونحصل على السن الحقيقي للمتهم وينال عقابه إذا كان سنه يزيد عن 18 سنة فسيتم محاكمته أمام محكمة الجنايات.



