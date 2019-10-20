Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النائب العام يؤكد صحة المستندات التي تلقتها النيابة بشأن المتهمين في قضية راجح والبنا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:50 م
شهيد الشهامة والمتهم
شهيد الشهامة والمتهم راجح
Advertisements
محمد عبد الله
أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، صحة المستندات التي تلقتها النيابة العامة في واقعة ارتكاب المتهمين محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد والمعروفة بواقعة شهيد الشهامة في المنوفية.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات - دون إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى -؛ فهي أشد حرصا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جاني جزاءه وفقا لأحكام القانون.

وأكد النائب العام في بيانه، علي إجراء تحقیقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها؛ استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالا للشك في صحتها؛ فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استخدموا مطواة ومواد حارقة .. النائب العام يحيل المتهمين بقتل محمود البنا طالب المنوفية للمحاكمة العاجلة .. تفاصيل

انتبهوا لـ أبنائكم.. النائب العام يناشد الأسر المصرية بعد حادث قتل طالب المنوفية

ضحية الشهامة بالمنوفية.. تفاصيل جديدة في صالح القاتل.. أقوال أم الفتاة وحقيقة التصالح بـ مليون جنيه

في 240 ساعة من القتل إلى المحاكمة | محطات في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

فى أول جلسة.. تأجيل قضية مقتل محمود البنا لـ 27 أكتوبر.. الدفاع طالب بالاطلاع على أوراق القضية.. والعشرات يهتفون بإعدام راجح ..فيديووصور

محامي أسرة شهيد الشهامة يكشف السبب الرئيسي لتأجيل القضية لـ27 أكتوبر .. فيديو

ترشيحاتنا

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

في عيد ميلاد تلميذة الفنان فؤاد المهندس .. تعرف على عدد زيجات الفنانة أميرة نايف وانفصالها عنهم

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

تصل إلى حد السيول .. التنبؤات الجوية تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على البلاد .. فيديو

Advertisements

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور