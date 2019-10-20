كشف أثري حديث بالإمارات.. العثور على أقدم لؤلؤة في العالم بأبوظبي

كشف علماء الآثار في أبوظبي، عن أقدم لؤلؤة في العالم، عثر عليها على جزيرة «مروح» قبالة سواحل العاصمة الإماراتية.





اللؤلؤة المكتشفة حديثا، كانت دليل علماء الآثار الإماراتيين على احتراف القدماء على ارض دولة الامارات لمهنة صيد اللؤلؤ والمحار و التي تعود إلى أكثر من 8 آلاف عام قبل الميلاد، وفقا لما أفاد به تقرير نشرته وكالة الأنباء الاماراتية «وام».





ووفقا للكشف الفريد من نوعه في الإمارات ، فإن علماء دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اكتشفوا أن الطبقات التي تغطي اللؤلؤة تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800-5600 قبل الميلاد.





ومن المقرر أن تعرض «لؤلؤة أبوظبي» لأول مرة أمام الجمهور في المعرض الذي ينظمه متحف اللوفر أبوظبي بعنوان «10 آلاف عام من الرفاهية» باعتبار ان اللؤلؤ من العناصر الثمينة في العصر الحجري الحديث، ومازال يستخدم في صناعة الحلي





وتصنف «لؤلؤة أبوظبي» الأقدم في الإمارات وتأتي بعدها اللؤلؤة الموجودة في ام القيوين .



