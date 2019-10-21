فرج عامر: متعاطف مع الأهلي.. وأرفض تطاول رئيس الزمالك على الخطيب

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه يثق في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري.



وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "متعاطف مع الأهلي في أزمته، وأرى أنه يملك وجهة نظر مستحقة، فلديه قدر كبير من الالتزام ويتحدث عن جداول المباريات، كما أنه لا يرد وغير مثير للمشاكل".



وأكمل: "أنا ضد التطاول على محمود الخطيب رئيس الأهلي من مرتضى منصور رئيس الزمالك، هذا واقع وواضح للجميع".