Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر: متعاطف مع الأهلي.. وأرفض تطاول رئيس الزمالك على الخطيب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه يثق في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "متعاطف مع الأهلي في أزمته، وأرى أنه يملك وجهة نظر مستحقة، فلديه قدر كبير من الالتزام ويتحدث عن جداول المباريات، كما أنه لا يرد وغير مثير للمشاكل".

وأكمل: "أنا ضد التطاول على محمود الخطيب رئيس الأهلي من مرتضى منصور رئيس الزمالك، هذا واقع وواضح للجميع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف دعم فرج عامر لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي

فرج عامر: الأهلي كان أكثر جاهزية من سموحة.. وأضعنا 3 فرص محققة.. فيديو

فرج عامر: الخطيب رمز كبير وانسان عظيم لازم نحافظ عليه

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

أنا أحلى منك.. متابعة تصدم رانيا يوسف بتعليق على صورة لها | شاهد

هنا الزاهد تبهر متابعيها بمهاراتها في لعبة التنس.. وتتحدى ياسمين صبري | شاهد

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

أغربها تناول الفشار.. عادات نقوم بها يوميا تسبب كوارث صحية

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور