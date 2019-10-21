سفير العراق يزور المتحف الإسلامي وينبهر بمقتنياته.. صور

قام أحمد نايف الديلمي سفير دولة العراق والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بزيارة إلي المتحف الإسلامي، وكان في استقباله د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف.



وخلال زيارته عبر سفير العراق عن انبهاره وإعجابه بمقتنيات المتحف، وخاصة تلك التحف التي تنسب لطراز مدينة سامراء بالعراق.



وكشف د.ممدوح عثمان أن الحديث مع سفير العراق تطرق لأعظم حضارتين فى الوطن العربى والمنطقة، وهما الحضارة المصرية القديمة وحضارة العراق القديمة التى تعود لخمس آلاف عام،ومدى التواصل والتفاعل بين الثقافتين على مدى العصور.



وأضاف قائلًا: كما تطرق الحديث لمدى العلاقات التي وصلت بين البلدين خلال فترة حكم الرئيس السيسى فى كافة المجالات.