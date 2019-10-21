Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لأسباب أمنية... الملياردير إيلون ماسك يدمر هواتفه بشكل منتظم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
مثلما يقوم مارك زوكيربيرج بوضع شريط لاصق على كاميرا الكومبيوتر المحمول خاصته، يبدو أن إيلون ماسك مالك شركة "سبيس أكس" يتبع نفس القصة لتأمين نفسه، حيث يدمر هواتف بشكل مستمر لأسباب أمنية.

وبحسب سبوتينك، لا يكتفى ماسك بمسح محتوياته من لهواتف القديمة فقط، بل يقوم يتدميرها وإتلافها تمامًا، حتى لايمكن لأحد غيره إستخدامها لاحقًا.

ويبدو أن هوس التأمين من أى عملية استيلاء على المعلومات لدى إيلون ماسك، تظهر جانب أخر فى شخصيته عكس شركته التى اكتسبت شهرة واسعة فى السنوات الماضية، خاصةُ بعد اقتراحه بالاستعانة بغواصة صغيرة للمساعدة في إنقاذ فريق للأطفال ومدربهم كانوا محاصرين داخل كهف في تايلاند.

وقال محامي ماسك، أليكس سبيرو، إنه يقوم بتحديث هاتفه مثل الكثير من الأشخاص الآخرين، كما أنه يقوم أحيانًا بتغيير هاتفه لأسباب أمنية.

من ناحية أخرى قالت مديرة في الهندسة الأمنية، تدعى مايا ليفين، أن هناك بعض المزايا لهذا التصرف، وأوضحت "هذا الأمر ليس سيئا. عليك النظر إلى ما حدث لجيف بيزوس الذي واجه اختراقا لهاتفه وتسريب بعض الصور".
Advertisements

ترشيحاتنا

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

طفل مصاب بحالة نفسية.. حل لغز الحرائق المتكررة بدار أيتام أكتوبر ‎

لميس الحديدي في أولى حلقاتها بقناة الحدث: من هنا بدأت وإليها أعود

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

شاهد.. مشاهير يمتلكون سيارات فخمة لا يمكنهم قيادتها.. صور

Advertisements

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

النائب العام يؤكد صحة المستندات التي تلقتها النيابة بشأن المتهمين في قضية راجح والبنا

في عيد ميلاد تلميذة الفنان فؤاد المهندس .. تعرف على عدد زيجات الفنانة أميرة نايف وانفصالها عنهم

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

تعليق ناري من الإعلامي أحمد موسى حول تشويه محور روض الفرج ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد