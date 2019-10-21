لأسباب أمنية... الملياردير إيلون ماسك يدمر هواتفه بشكل منتظم

مثلما يقوم مارك زوكيربيرج بوضع شريط لاصق على كاميرا الكومبيوتر المحمول خاصته، يبدو أن إيلون ماسك مالك شركة "سبيس أكس" يتبع نفس القصة لتأمين نفسه، حيث يدمر هواتف بشكل مستمر لأسباب أمنية.



وبحسب سبوتينك، لا يكتفى ماسك بمسح محتوياته من لهواتف القديمة فقط، بل يقوم يتدميرها وإتلافها تمامًا، حتى لايمكن لأحد غيره إستخدامها لاحقًا.



ويبدو أن هوس التأمين من أى عملية استيلاء على المعلومات لدى إيلون ماسك، تظهر جانب أخر فى شخصيته عكس شركته التى اكتسبت شهرة واسعة فى السنوات الماضية، خاصةُ بعد اقتراحه بالاستعانة بغواصة صغيرة للمساعدة في إنقاذ فريق للأطفال ومدربهم كانوا محاصرين داخل كهف في تايلاند.



وقال محامي ماسك، أليكس سبيرو، إنه يقوم بتحديث هاتفه مثل الكثير من الأشخاص الآخرين، كما أنه يقوم أحيانًا بتغيير هاتفه لأسباب أمنية.



من ناحية أخرى قالت مديرة في الهندسة الأمنية، تدعى مايا ليفين، أن هناك بعض المزايا لهذا التصرف، وأوضحت "هذا الأمر ليس سيئا. عليك النظر إلى ما حدث لجيف بيزوس الذي واجه اختراقا لهاتفه وتسريب بعض الصور".