شقيق ياسمين عبد العزيز يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم

نشر الفنان "وائل عبد العزيز" شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة له في الجيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .وظهر عبد العزيز في الصورة بملابس رياضية داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية نالت إعجاب متابعيه.يُذكر أن الفنان وائل عبد العزيز تألق في مسلسل "فوق السحاب"، مع الفنان هاني سلامة، وتألق في أحداث مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة.ويواصل وائل عبد العزيز، تصوير مشاهده المتبقية في فيلم "الهجام" الذي من المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة ويشاركه البطولة الفنان أحمد عبدالله محمود، والفنان محمود فارس.