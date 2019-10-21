ماريا كارى تتألق فى دبى مع حسين الجسمى.. تفاصيل

في حفل عالمي إستثنائي جمع "إكسبو 2020 دبي" النجمان الكبيران الإماراتي حسين الجسمي والمغنية الأمريكية ماريا كاري، وقدما خلاله مجموعة متنوعة من أهم أغنياتهما الناجحة والمتميزة بين الجمهور، وسط حضور جماهيري من مختلف جنسيات العالم الى جانب الجمهور العربي، ليسطع نجمهما في سماء دبي كشريكين في النجاح والتميز، صنعا الفارق في مستوى الحفلات.

وبكلمات معبرة رحب بها بضيوف الحفل العالمي الجماهيري في دبي.



وقال حسين الجسمي: "أهلا وسهلًا بكم في الحدث الأروع بالعالم، وبالمدينة الأروع في العالم بإمارات التسامح والمحبة"، وذلك بعدما اعتلى خشبة المسرح الذي أعد خصيصًا في ساحة برج بارك بدبي، بمناسبة بدء العد التنازلي لسنة قبل بدء فعاليات "إكسبو 2020" يوم 20 أكتوبر من العام المقبل 2020.



وأضاف الجسمي بعد الإنتهاء من الحفل قائلًا: "العالم هنا في الإمارات، في إكسبو 2020 دبي، بدأنا معكم اليوم في العد العكسي للحدث الأروع في العالم، وجودكم وتفاعلكم وحبكم كان عنوان الحدث".



وكانت قد أعلن "إكسبو 2020 دبي" عن اختيار حسين الجسمي سفيرًا للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب، وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلدا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.

