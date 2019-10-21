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أخبار البلد

اليوم..سعفان يطلق ملتقي توظيف يوفر 9500 فرصة عمل بالدقهلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
يطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، اليوم الاثنين فعاليات الملتقى التوظيفي للشباب لأبناء الدقهلية، الذي تنظمه مديرية القوي العاملة ، وذلك بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي.

ويوفر 9500 فرصة عمل للذكور والإناث من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها فرص عمل مناسبة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 2300 جنيه، وذلك من خلال ما يزيد عن 90 شركة، بحضور أحمد القللي وكيل الوزارة مدير المديرية، والسيد السنجابي وكيل المديرية.

وقال "سعفان": إن توفير فرص العمل للشباب من خلال الملتقيات التي يتم تنظيمها بمديريات القوي العاملة بالمحافظات تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، كي يبدأ الشباب في العمل وتتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة، وذلك للحد من نسب البطالة، بخفض معدلاتها، التي وصلت خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من العام ذاته، بانخفاض 0.6%، بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية كي تستوعب الشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية وجادة.

وقال أحمد القللي مدير المديرية: إنه من المقرر أن يسلم وزير القوي العاملة خلال فعاليات ملتقي التوظيف 200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تسليم شهادات التخريج لأولي الدفعات من المتدربين في الدورة التدريبية لأعمال السباكة بوحدات التدريب المتنقلة وعددهم 15 عاملا ، وذلك بمنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوي مهارة ومزاولة حرفة.
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