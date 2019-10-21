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مرأة

3 أسرار لتقسيم الديك الرومي لصنع أطباق متعددة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:37 ص
تقسيم الديك الرومي
تقسيم الديك الرومي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي كيفية عمل عزومة أقتصادية بخمسة أصناف، لن تكلفك الكثير؛ نظرا لأرتفاع الأسعار، كيفية تقسيم الديك الرومي لتصنعي منه العديد من الأطباق.

حجم الديك

عند التفكير في الاعتماد على ديك رومي كامل في عزومة كبيرة، يفضل أن يكون حجمه متوسطا أو كبيرا، حتى يمكن تقسيمه وتحضيره في عدة أطباق، وأصناف متنوعة، ما يعطى للعزومة طابعا خاصا ومشرفا أمام الضيوف.

تقسيم الديك :
- يقسم الديك إلى نصفين بفصل الأوراك عن الصدور.
- يقسم الورك إلى قطعتين او أكثر، حسب حجمه، بحيث يفصل الدبوس عن باقي الورك. ومن الممكن أن يُخلى الورك نفسه ويقطع، لتحضيره منفصلا في أطباق أخرى.
- يقطع طرف الجناح الرفيع ويُرمى ثم تفصل عظمة الصدر مع باقي الجناح، لتحضر كوجبة ناجتس مقرمشة، أو في الكيس الحراري.
- يقسم الصدر إلى قطعتين وتفصل من بينهما عظمة الترقوة حتى يسهل قطعها، ثم يُخلى اللحم من الصدر نفسه ليكون قطع فيليه دون عظم.

أطباق الديك الرومي
- يقطع صدر الديك الرومي إلى قطعتين: واحدة تفرم لتحضر "كفتة ديك رومي". أما باقي الصدر فيترك كاملا ليحضر عرق لحمة ديك رومي باردة.
- يقطع جناح الرومي ليشوَى في كيس حراري مع دبوس الورك، ليقدم الرومي قطعا مشوية بلحم طري ،أما فخدة الورك فتحضر في صينية ديك رومي بالبصل.
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