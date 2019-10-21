Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم وانخفاض درجات الحرارة .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:52 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
البهى عمرو
قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد ستشهد أمطار اليوم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اليوم يعتبر الأول لهطول الأمطار، مؤكدا أن البلاد منذ بداية فصل الخريف وحتى اليوم لم تستقر الأحوال الجوية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، إلى أنه من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، سيكون هناك حالة أيضا من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، أن البلاد فى الأيام المقبلة ستشهد انخفاض فى درجات الحرارة، وأمطار على بعض المناطق، وتظهر السحب، وغياب لسطوع الشمس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر.. السيول فى مصر خريفية وليست شتوية.. فيديو

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة .. فيديو

الأرصاد تكشف عن تقلبات فصل الخريف ودرجات الحرارة .. فيديو

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية..فيديو

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة مع نشاط للرياح خلال الساعات القادمة

حالة الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بـ سقوط أمطار.. فيديو

ترشيحاتنا

عقب خروجها من سوريا .. القوات الأمريكية تتوجه إلى دولة عربية أخرى

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

أحدث إطلالة لكندة علوش بجانب عمرو يوسف

أرجو مراعاة مشاعري .. أول رد من أصالة على شائعات طلاقها .. شاهد

Advertisements

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

بفستان رائع..نسرين طافش بإطلالة ساحرة فى حفل ملكة جمال الكون 2019

لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور