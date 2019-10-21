الأرصاد: سقوط أمطار اليوم وانخفاض درجات الحرارة .. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد ستشهد أمطار اليوم.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اليوم يعتبر الأول لهطول الأمطار، مؤكدا أن البلاد منذ بداية فصل الخريف وحتى اليوم لم تستقر الأحوال الجوية.



وأشار رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، إلى أنه من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، سيكون هناك حالة أيضا من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، أن البلاد فى الأيام المقبلة ستشهد انخفاض فى درجات الحرارة، وأمطار على بعض المناطق، وتظهر السحب، وغياب لسطوع الشمس.

