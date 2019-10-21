مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الإثنين، 21-10-2019، عدد من المباريات في الدوري المصري، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي والإيطالي.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين، 21- 10-2019 على النحو التالي:



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة:



يحل فريق بيراميدز ضيفًا عل نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الخامسة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز، وسيتم بث المباراة عبر شاشة On Sport HD.



وفي السياق ذاته، يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره نادي مصر، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وسيذاع اللقاء على قناة On Sport HD.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:



يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وستذاع المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقناة الناقلة:



يلتقي فيورنتينا مع مضيفه بريشيا، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب ضمن منافسات "ماريو ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "كالتشيو"، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 4.