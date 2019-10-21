Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
آرسنال
آرسنال
Advertisements
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الإثنين، 21-10-2019، عدد من المباريات في الدوري المصري، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي والإيطالي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين، 21- 10-2019 على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة:

يحل فريق بيراميدز ضيفًا عل نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الخامسة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز، وسيتم بث المباراة عبر شاشة On Sport HD.

وفي السياق ذاته، يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره نادي مصر، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وسيذاع اللقاء على قناة On Sport HD.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:

يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وستذاع المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقناة الناقلة:

يلتقي فيورنتينا مع مضيفه بريشيا، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب ضمن منافسات "ماريو ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "كالتشيو"، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 4.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم 25 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الدوريات الأوروبية.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 24-9-2019

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نشأت الديهي يوجه رسالة لأهالي محمود البنا

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

مسنة لأصحاب القلوب الرحيمة: مش قادرة أشتري العلاج

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

احذر .. عيب فى نظام أندرويد يدمر الهاتف ويستهلك البطارية

خطر يضرب مدن بريطانيا ويتسبب في وفاة 36 ألف شخص سنويا

Advertisements

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

الخطيب الأسطورة .. كيف منحت فرانس فوتبول جائزتها واللقب الأغلى لـ بيبو

ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات

تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

محمد يوسف: لاسارتي لم يقدم كرة ممتعة كما فعل فايلر.. وكارتيرون أفضل كثيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

بفستان رائع..نسرين طافش بإطلالة ساحرة فى حفل ملكة جمال الكون 2019

لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور