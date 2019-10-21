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اقتصاد

الدولار بـ 17.27 جنيه للبيع.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 21-10-2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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آية الجارحي
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 21 أكتوبر 2019، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

واستقر سعر الدولار للبيع على ختام تعاملات أمس الأحد، فيما استقر اليورو بيعا وشراءً، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار العملات بحسب البنك المركزي المصري:

- سعر صرف الدولار
16.1772جنيه للشراء
16.2772 جنيه للبيع

- سعر صرف اليورو الأوروبي
18.0683 جنيه للشراء
18.1865 جنيه للبيع

- سعر صرف الجنيه الاسترلينى
20.9883 جنيه للشراء
21.1132 جنيه للبيع

- سعر صرف الفرنك السويسرى
16.4319 جنيه للشراء
16.5419 جنيه للبيع

- سعر صرف 100 ين يابانى
14.9181 جنيه للشراء
15.0131 جنيه للبيع

- سعر صرف اليوان الصينى
2.2840جنيه للشراء
2.2989 جنيه للبيع

يذكر أن البنك المركزي المصري قد قام بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

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