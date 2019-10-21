ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

تواصل الفنانة ملك قورة تصدر محرك بحث جوجل الشهير في مصر والسعودية، بسبب حفل زفاف شقيقتها مريم قورة الذي أقيم منذ أيام، وقام بإحيائه النجم عمرو دياب.



وما لا يعرفه الكثيرون عن ملك قورة أن والدتها الفنانة عبير منير، وانفصلت عن زوجها رجل الاعمال محمد قورة الذي تزوج فيما بعد من الفنانة منى عبد الغني ثم انفصلا، وكانت ملك قورة أكدت خلال فترة زواج والدها من منى عبد الغني أن علاقتهما كانت على ما يرام، و تحبها وتقدرها كثيرًا.



وصرحت منى عبد الغني بأنها أخذت قرار الانفصال عن زوجها الثاني "محمد قورة" بنفسها، مضيفة أن هذا القرار جعلها تشعر بالارتياح.



وكانت ملك قورة تصدرت مؤشر البحث على جوجل بعد تداول فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي برقصها على نغمات أغنية السود عيونه للنجم مصطفى قمر، في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة أمس الجمعة بحضور عدد كبير من رجال الفن والثقافة والسياسة.