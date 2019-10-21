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أخبار البلد

العصار يبحث إقامة محطات معالجة مياه صرف صحي بتقنية "ZLD" في شرم الشيخ

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:20 ص
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي
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كريم الخطيب - محمد إبراهيم
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ عبد الحميد أحمد حمدى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب سيناء للمياه بحضور العالِم الدكتور نبيل المراغي استشاري تحلية وتنقية المياه وذلك بديوان عام الوزارة.

تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية إقامة محطات معالجة مياه صرف صحي بتقنية "ZLD" بمدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال التعاون بين شركة قها للصناعات الكيماوية "مصنع 270 الحربى" وشركة "iDWT" المملوكة للدكتور نبيل المراغي بالإضافة إلي إقامة محطات لتحلية مياه البحر ورفع كفاءة المحطات المتواجدة حاليًا بالمدينة.

وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دائمًا على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة لصالح تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بالدولة تخدم المواطن المصري وتلبي احتياجاته.

كما تم التأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للإعتماد على أفكار أبنائها البناءة والمبتكرة سواء بالداخل أو الخارج، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد في مختلف المجالات، ومن أوجه ذلك التعاون بين "الإنتاج الحربي" و"المراغي" في مجال الموارد المائية.

من جهته أوضح عبد الحميد حمدي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب سيناء للمياه ، أنه من المخطط إقامة محطة معالجة مياه بطاقة 6000 م3/اليوم لصالح الشركة لإستخدام المياه المعالجة المتوفرة منها في الزراعة.


واكد ان المعالجة العلمية الصحيحة لمياه الصرف توفر التخلص الآمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بما يحمي البيئة من التلوث ويحافظ على سلامة وصحة المواطن
وهو ما تستهدف شركة جنوب سيناء للمياه تحقيقه من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي المخطط إقامتها بتقنية "ZLD".

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه جنوب سيناء بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، وجهودها في مجال إقامة محطات تنقية وتحلية ومعالجة المياه.

من جانبه أوضح الدكتور نبيل المراغي أن المنتج الرئيسي للغذاء هو المياه، وفي ظل ما يشهده العالم في الفترة الحالية من تناقص موارد المياه لابد من الاعتماد على مصادر متعددة للمياه وعدم الاقتصار فقط على مياه نهر النيل خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد في عدد السكان، وأشار إلى أن محطات تدوير المياه أصبحت ضرورة حيوية لا يمكن الإغفال عنها، مشيدًا بجهود وزارة الإنتاج الحربي في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لعقد لقاءات بين مسئولي الإنتاج الحربي وشركة جنوب سيناء للمياه وشركة "IDWT" المملوكة للدكتور نبيل المراغي للتباحث بشكل أكثر تعمقًا بشأن الآليات المقترحة وخطة التنفيذ لتفعيل التعاون في مجال إقامة المحطات.
العصار يبحث إقامة محطات معالجة مياه صرف صحي بتقنية "ZLD" في شرم الشيخ
العصار يبحث إقامة محطات معالجة مياه صرف صحي بتقنية "ZLD" في شرم الشيخ
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