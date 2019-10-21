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ديني

أمين الفتوى: الله نثر الفضل في خلقه وكل إنسان لديه مواهبه | فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
محمد شحتة
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاختلاف هو قدر الله في الأرض وعلينا الرضا بقضاء الله وقدره،فهذا يمنح السلام النفسي للشخص.

وأضاف خالد عمران، في لقائه على فضائية "أزهري"، اليوم الاثنين، أن الله نثر الفضل في خلقه فكل إنسان عنده من المواهب ما خصه الله سبحانه وتعالى بها، وفي هذه الحالة علينا أن نتكامل بما فضل الله به بعضنا على بعض.

وتابع: "الرجل مثلا ليس أفضل من المرأة لمجرد أنه رجل وهي امرأة، منوها أن الأفضل حينما يكون متميزا في المكان الذي وضعه الله فيه".

وأشار إلى أن الناس دائما في حاجة إلى بعضهم، فالمرأة تحتاج لقوة الرجل والرجل يحتاج لعطف وحنان المرأة فكل منهما عليه أن 
يتمسك بدوره ويتميز فيه.


 
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