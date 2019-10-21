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أخبار البلد

انطلاق فعاليات منتدى الحوار والمواطنة لسفراء الأزهر.. غدًا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:25 م
منتدى الحوار والمواطنة
منتدى الحوار والمواطنة لسفراء الأزهر
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محمد شحتة
تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المنتدى الأول للحوار والمواطنة لسفراء الأزهر تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب .. نحو تعاون مشترك"، بحضور قيادات المؤسسات الأزهرية، وممثلي الطوائف والكنائس المصرية، ومكتبة الأسكندرية، وبيت العائلة المصرية.

يقام المنتدى غدًا الثلاثاء، في تمام الثانية عشر ظهرًا بمقر المنظمة، تفعيلًا لمبادرة "أوطان بلا إرهاب" التي أطلقتها المنظمة بفروعها الداخلية والخارجية، وتهدف إلى نشر ثقافة التعايش التى دعا إليها الإسلام، والوقوف فى وجه الأفكار المتشددة والمتطرفة, لزيادة الوعي الفكري بقضية الإرهاب وخطورتها على الأوطان، وكونها سببًا في تشويه صورة الإسلام فى عيون العالم، ودعمًا لوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان, والتى تُعَد الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وكذلك في تاريخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

يشارك بالحضور الدكتور محمد عبد العزيز المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الدكتور لؤي محمود مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، الأب رفيق جريش رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، نيافة الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد بالقاهرة، الأب مراد مجلع رئيس الرهبان الفرنسيسكان بمصر، الدكتور جون نيكولا دوريل عميد معهد الآباء الدومنيكان بالقاهرة، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد عبد العاطي المنسق العام لبيت العائلة المصرية، إلى جانب ممثلين عن دار الإفتاء المصرية، والكنيسة الإنجيلية.

يأتي المنتدي في إطار حرص المنظمة على عقد اتفاقيات وخطة عمل مشتركة بين المؤسسات المختلفة دعمًا لجهود الدولة الرامية لمكافحة الإرهاب، وتمهيدًا لعقد مؤتمر عالمي يجمع بين كافة الطوائف والمؤسسات الدينية والمدنية.
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