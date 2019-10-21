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فن

شاهد.. رقصة سمير غانم مع عمرو دياب فى حفل زفاف مريم قورة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:48 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شيرى نبيل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهضبة عمرو دياب وهو يرقص مع النجم سمير غانم خلال تواجدها فى حفل زفاف ابنة الفنانة "عبير منير" مريم قورة.

تفاعل الجمهور مع الفيديو معجبين بالشكل الذي ظهر به.

من ناحية أخرى أحيا الهضبة عمرو دياب الجمعة الماضي حفل زفاف مريم محمد قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة على العريس إسلام خالد صلاح، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقام عمرو دياب بغناء أغنيته الجديدة "قدام مرايتها" للمرة الأولى.

وتقول كلمات الأغنية: «قدام مرايتها .. عادى تتدلع براحتها .. استناها واستعجلها .. تضحكلي وابصلها .. تختار الوانها .. تسأل على رأيي فـ فستانها .. أختار ازاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها .. قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها».

"قدام مرايتها" أغنية جديدة في البوم "أنا غير"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، والحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموزع الموسيقي طارق مدكور.
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