لبينا دعوة الرئيس.. مبادرة شعبية لتشغيل مسرح 23 يوليو بالمحلة بتكلفة 10 ملايين جنيه

أطلق بعض شباب رجال الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية اليوم، مبادرة وطنية تحت عنوان "شباب بيحب بلده" للمشاركة فى إعادة تشغيل مسرح 23 يوليو الذي أنشىء وافتتح فى 25 يوليو لسنة 1955م احتفالا بأعياد ثوره 23 يوليو فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية الأسبق ولكنه استمر إغلاقه لأكثر من 60 سنة متواصلة بسبب توافر سيولة مالية لتطويره مما أدي إلى تحوله إلى مبني مهجور تسكنه الفئران والظلام الدامس.



وأسفرت تلك المبادرة التى رصدها "صدي البلد "عن مشاركة جروب" شباب بيحب بلده " طوال 10 الأشهر الماضية فى الدعم بمبالغ مالية تترواح ما بين "5-10 "مليون جنيه لإنفاقهم على ترميم مبني المسرح المهجور وإجراء أعمال التوسعة داخل المسرح وتوفير غرف إضافية لاستغلالها فى الأنشطة الثقافية والإبداعية من أجل مواجهة أفكار الإرهاب تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال فى دعم مؤسسات الدولة خلال الآونة الأخيرة .



"الحمد لله ربنا وفقني أنا وزملائي من شباب فى توفير مبالغ مالية تزيد عن 7 ملايين جنيه وبدأنا رحلة تطوير مسرح 23 يوليو بعدما طال غياب إغلاق لأكثر من 5 عقود متواصلة؛ لإنقاذه من سراب الأشباح والنهوض بمحتوياته شبه المدمرة والمهجورة منذ إنشائها فى عهد مجلس قيادة الثورة" بتلك الكلمات عبر الدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، لافتا أنه سعي جاهدا للتنسيق بين ديوان المحافظة من جهة وزارة الثقافة من جهة أخري سعيا فى إعادة تشغيله مرة أخرى وإعادته للحياة أسوة بالمركز الثقافي بطنطا ودار الأوبرا المصرية خلال الأيام المقبلة.



وأضاف "شحاته " النائب البرلماني، أنه تقدم بطلب رسمي إلى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالبدء فى التنسيق مع ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة نهاية السنة الماضية وتم الانتهاء من أعمال صيانة خلال 9 أشهر الماضية بموجب الاهتمام بتوفير كافة المستلزمات لإعادة تأهيل غرف دورات المياه وخلع الملابس والكافيهات وتوفير غرفتي لاستقبال كبار الزوار فضلا عن تطوير خشبة المسرح بشكل عاجل خلال الوقت الحالي.



وأشاد النائب البرلماني، بدور شباب رجال الأعمال المحبين للمشاركة بالتطوع والجهود الذاتية فى تنمية مؤسسات الدولة مؤكدا بقوله " رئيس الجمهورية بيتعب عشان مصر بلدنا تكبر وأبناءه من الشباب بيسعوا يشاركوا فى بناء مسرح 23 يوليو كي يكون منارة ثقافية لمواجهة أفكار الإرهاب وتحقيق الترابط بين نسيج وفئات الشعب المصري".



من جانبه أكد المهندس شريف العربي منسق حملة شباب بيحب بلده أنه تعاون مع زميليه المحاسب محمد الجندي والمهندس هاني البلقيني وغيرهم لوضع اللمسات النهائية لتطوير مسرح 23 يوليو بموجب الاعتماد على وضع جدول زمني يستهدف الانتهاء من إنشاءات وترميم وتطوير المسرح كي يكون منارة ثقافية لإسعاد ورسم البهجة على وجوه أبناء الشارع المحلاوي فى الفترة المقبلة.



وشدد "العربي " بقوله " الحمد لله كلنا شباب بنحب بلده بجد وإيدينا فى إيد بعض لاستكمال مسيرة إنجازات تطوير المسرح وكافة ميادين وشوارع المدينة العمالية مستقبلا ورسالتنا تسليم المسرح إلى هيئة قصور الثقافة لتشغيله كي يكون مركز ثقافي للتوعية الشباب والفتيات ضد أخطار الإرهاب الهدامة والمعادية للوطن وتحيا مصر أم الدنيا لنا طول العمر".



فى المقابل أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته إلي جابر سركيس مدير هيئة قصور الثقافة بالغربية بالضرورة التنسيق الكامل لإنهاء إجراءات تسلم مسرح 23 يوليو من إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة عقب الانتهاء من أعمال تطوير وترميمه كليا.



وأشاد محافظ الغربية، بأعمال التطوير والترميم التى أجريت من خلال المشاركة المجتمعية لأبناء المدينة العمالية موجها بالضرورة التزام هيئة قصور الثقافة بإعداد برامج جيدة تشمل كافة الفئات المجتمعية وتتوافق مع الذوق العام للمواطنين بمختلف أعمارهم السنية فى الفترة المقبلة.