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رياضة

لاعب مانشستر سيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:07 م
بيب جوارديولا مدرب
بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
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إسماعيل محمود
يرى البرتغالي جواو كانسيلو ، الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق هو أفضل مدرب في العالم.

يذكر أن كانسيلو قد انتقل لصفوف نادي مانشستر سيتي الصيف المنقضي ،في صفقة تبادلية مع نادي يوفينتوس الإيطالي، انتقل بمقتضاها البرازيلي دانيلو لليوفي بالإضافة لمبلغ 30 مليون يورو.

وقال كانسيلو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام أتالانتا:"أنا جئت إلى هنا لكي أتعلم، أعتقد أن جوارديولا هو أفضل مدرب في كرة القدم اليوم، انتظرت فرصتي، وعندما جاءت الفرصة لعبت بشكل جيد وفاز الفريق."

وأضاف كانسيلو :"أتالانتا فريق قوي على المستوى البدني، وهم يضغطون بشكل قوي، لديهم لاعبين من أصحاب المهارة، أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة، لا يمكن لأحد أن يكون على يقين بشكل تام من الفوز بدوري الأبطال، كل من يوفنتوس والسيتي لديهم لاعبين من أصحاب الإمكانيات، وكلاهما يريد الفوز بالبطولة، لكن لا يوجد إلتزام بالفوز، لا يمكن لأحد ضمان هذا الأمر."

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره أتالانتا في التاسعة من مساء الغد ، على ملعب الإتحاد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا،حيث يحتل السيتيزين صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ،بينما يحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.
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