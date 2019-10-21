سيدات طائرة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة سموحة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-19، 25-9، 25-9.‏



قدم فريق سيدات الأهلي أداء مميزا طوال المباراة وسيطر علي مجريات اللقاء بفضل ضربات الساحقة والإرسال القوي و على حائط الصدد المميز.



