Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:40 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة سموحة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-19، 25-9، 25-9.‏

قدم فريق سيدات الأهلي أداء مميزا طوال المباراة وسيطر علي مجريات اللقاء بفضل ضربات الساحقة والإرسال القوي و على حائط الصدد المميز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الصيد وديا

رجال طائرة الأهلي يفوز على هليوبوليس في الدوري

طائرة الأهلي سيدات يفوز على سبورتنج في الدوري

ترشيحاتنا

مقترح لإقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بـ الدوري المصري في الإمارات

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بشأن تركيب العدادات

فيدال يحدد شرط تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا

سقوط أمطار.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس غدا..والعظمى بالقاهرة 29

أول رد رسمى من نسرين طافش على حقيقة زواجها من طارق العريان .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام