مناقشة كتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب بالأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافيةً لمناقشة كتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في السادسة من مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية.



