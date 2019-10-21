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ثقافة

مناقشة كتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب بالأعلى للثقافة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:26 م
صدى البلد
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طارق موسى
يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافيةً لمناقشة كتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في السادسة من مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية. 

ويشارك في الأمسية كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتورة، هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، ويدير الأمسية: الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
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