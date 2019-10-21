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رياضة

إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة نادي اف سى مصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:28 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تشكيلته الأساسية لمواجهة فريق نادي إف سى مصر للمباراة التي ستقام باستاد الجيش بالسويس في إطار الأسبوع لخامس بالدوري الممتاز.

وضم التشكيل كل من: أحمد مسعود - كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبوسليمه - بهاء مجدي - ايزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي - عماد فتحي - محمود وادي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.
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