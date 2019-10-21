إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة نادي اف سى مصر



وضم التشكيل كل من: أحمد مسعود - كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبوسليمه - بهاء مجدي - ايزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي - عماد فتحي - محمود وادي.



ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تشكيلته الأساسية لمواجهة فريق نادي إف سى مصر للمباراة التي ستقام باستاد الجيش بالسويس في إطار الأسبوع لخامس بالدوري الممتاز.