Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: قلق المصريين من أزمة سد النهضة ظاهرة صحية ولكني مطمئن إلى النهاية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:54 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نعيش في أزمة حقيقية وهي شح وفقر المياه إثر بناء سد النهضة الإثيوبي، وهو ما يبرز سر التركيز على فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه"، مشددًا على أن الحروب القادمة ليست حروب نفط أو طاقة بل حروب مياه، وهذا يتم التحدث عنه منذ سنوات عديدة من قبل آبائنا وأجدادنا.

وأضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN" اليوم، أن الرئيس السيسي تحدث إلى وفود عن تجارب بعض الدول في التعامل مع ندرة ووفرة المياه، موضحًا أن مصر تبذل قصارى جهدها لحل أزمة سد النهضة، وتبذل مساعي حثيثة للخروج من التعثر حول مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي ما زال على رأيه بأننا مع حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر، وأن النهر لا بد أن يكون مصدرا للتعايش والسلام، والحرب لن تحل أزمة المياه، معقبًا: "كلام عاقل وموزون وفي وقته قبل ساعات من لقاء الرئيس السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي في روسيا".

وأوضح أن التحدث عن أزمة سد النهضة رغم ألمه ومرارته، يؤكد أن الشعب عاقل وواعٍ ودائمًا ما يتحد في الأزمات مثلما حدث في حرب أكتوبر 73، مشددًا على أن أزمة السد هي الأخطر بعد حرب أكتوبر 73، وهي قصة حياة، معتبرًا أن قلق المصريين على مياه النيل ظاهرة صحية ووطنية، وأننا نتعامل معها بعقل وحكمة، وأن نترك الحديث فيها للمسئولين.

Advertisements

ترشيحاتنا

هاني عازر: تطبيق فكرة "المونوريل" على باقي المحافظات

ظهور نادر لأحفاد الفنان محمود ياسين.. صور

لهذا السبب.. ملك تايلاند يجرد زوجته الجديدة من الألقاب الملكية

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور

شاهد.. لحظة تصدي الجيش اللبناني إلى أنصار حزب الله في بيروت

فيدال يحدد شرط تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نواميس نويبع التاريخية.. أقدم بناء للإنسان في سيناء .. صور

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ