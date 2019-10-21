نشأت الديهي: قلق المصريين من أزمة سد النهضة ظاهرة صحية ولكني مطمئن إلى النهاية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نعيش في أزمة حقيقية وهي شح وفقر المياه إثر بناء سد النهضة الإثيوبي، وهو ما يبرز سر التركيز على فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه"، مشددًا على أن الحروب القادمة ليست حروب نفط أو طاقة بل حروب مياه، وهذا يتم التحدث عنه منذ سنوات عديدة من قبل آبائنا وأجدادنا.





وأضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN" اليوم، أن الرئيس السيسي تحدث إلى وفود عن تجارب بعض الدول في التعامل مع ندرة ووفرة المياه، موضحًا أن مصر تبذل قصارى جهدها لحل أزمة سد النهضة، وتبذل مساعي حثيثة للخروج من التعثر حول مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي ما زال على رأيه بأننا مع حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر، وأن النهر لا بد أن يكون مصدرا للتعايش والسلام، والحرب لن تحل أزمة المياه، معقبًا: "كلام عاقل وموزون وفي وقته قبل ساعات من لقاء الرئيس السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي في روسيا".





وأوضح أن التحدث عن أزمة سد النهضة رغم ألمه ومرارته، يؤكد أن الشعب عاقل وواعٍ ودائمًا ما يتحد في الأزمات مثلما حدث في حرب أكتوبر 73، مشددًا على أن أزمة السد هي الأخطر بعد حرب أكتوبر 73، وهي قصة حياة، معتبرًا أن قلق المصريين على مياه النيل ظاهرة صحية ووطنية، وأننا نتعامل معها بعقل وحكمة، وأن نترك الحديث فيها للمسئولين.