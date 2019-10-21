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فن

أحمد مجدى خلال قضائه إجازته: بقالي كتير ما سافرتش لوحدى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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أحمد البهى
نشر الفنان أحمد مجدى عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورة له خلال قضاء عطلة، وقد ظهر بجواره آلة " الجيتار".

وعلق " أحمد مجدى " قائلًا : "كان بقالي سنين ماسفرتش لوحدي. دايما كنت كنت بتراجع عن القرار ده ايمانًا ان الصحبة حلوة وان المشاركة دايما جميلة.. لكن الحقيقة احنا بنخاف نكون لوحدنا " .

وتابع : " مع ان ضروري الواحد يعمل توازن بين الوقت اللي بيقضيه مع الناس والوقت اللي بيقضيه مع نفسه."
أحمد مجدى خلال قضائه إجازته: بقالي كتير ما سافرتش لوحدى
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