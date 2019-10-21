أحمد مجدى خلال قضائه إجازته: بقالي كتير ما سافرتش لوحدى

نشر الفنان أحمد مجدى عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورة له خلال قضاء عطلة، وقد ظهر بجواره آلة " الجيتار".



وعلق " أحمد مجدى " قائلًا : "كان بقالي سنين ماسفرتش لوحدي. دايما كنت كنت بتراجع عن القرار ده ايمانًا ان الصحبة حلوة وان المشاركة دايما جميلة.. لكن الحقيقة احنا بنخاف نكون لوحدنا " .



وتابع : " مع ان ضروري الواحد يعمل توازن بين الوقت اللي بيقضيه مع الناس والوقت اللي بيقضيه مع نفسه."

