أسود شفاف.. شمس الكويتية فى إطلالة كلاسيكية.. شاهد

نشرت المطربة شمس الكويتية عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك بإطلالة ساحرة وانيقة للغاية كلاسيكية، وهو ما دفع متابعيها للتعليق معبرين فيها عن حبهم الشديد، والإشادة بإطلالتها الانيقة.وعلقت شمي الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "اثنان لاتربط نفسك بهما : من لايفهمك ، و من لايقدر قيمتك"وارتدت شمس الكويتية فستان باللون الأسود الشفاف، وبأكمام طويلة، والمزين ببعض النقوشات البسيطة، والغير متكلفة، فيما تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة ومميزة.واختارت شمس الكويتية بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الكحل الاسود، والسموكي ايز لتبرز من جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كماحمر شفاه.واكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض الاكسسورات النعامة، حيث اخترات قرطين ناعمين باللون السيلفر، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..