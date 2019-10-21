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اقتصاد

البنك المركزي يقلص طباعة الـ100 جنيه بمعدل 3.5 مليار في يوليو الماضي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:54 م
100 جنيه
100 جنيه
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محمد يحيى
قلص البنك المركزي من حجم طباعة عملة الـ100 جنيه، لتصل تكلفتها خلال يوليو الماضي لـ 163.3 مليار جنيه مقابل 166.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 بفارق 3.5 مليار جنيه، ومقارنة بـ 161.44 مليار جنيه في مايو من نفس العام بزيادة بلغت 1.9 مليار جنيه.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي فإنه تم تثبيت عمليات طباعة واصدار عملة الـ25 قرشا عند 175 مليون جنيه علي مدار شهور مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري.

بينما وصلت عمليات طباعة واصدار عملة الـ50 جنيها لـ 24.82 مليار جنيه مقابل 25.61 مليار جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 25.6 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

وبلغ حجم طباعة الـ20 جنيها ـ7.94 مليار جنيه في يوليو 2019 مقابل 8.102 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 8.222 مليار جنيه في مايو السابق.
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