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رياضة

قبل مواجهة البطولة العربية.. الإسماعيلي يستقبل بعثة الجزيرة بالورود

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
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نور عادل
حرص مسئولو الإسماعيلى على استقبال بعثة فريق الجزيرة الإماراتى بالورود لدى وصولهم احد فنادق الإقامة المطلة على بحيرة التمساح.

وكان فى استقبال بعثة الفريق الإماراتى سيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة بالإسماعيلى وسط أجواء مثالية.

ويفتقد نادي الجزيرة الإماراتي عددا من النجوم الأساسيين خلال مواجهة الدراويش وهم خلفان مبارك والبرازيلي كينو للإصابة، وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن “عموري” للإرهاق.

وضمت القائمة كلا من .. حراسة المرمى: علي خصيف، عبد الرحمن العامري، عادل أبو بكر.

خط الدفاع: محمد فوزي، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي، فارس جمعة، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدي، عبد الله إدريس.

خط الوسط: سلطان الغافري، عامر عبد الرحمن، عبد الله رمضان، أحمد محمود، عبد الله فدق، ثولاني سيريرو.

خط الهجوم: زايد العامري، فيصل المطروشي.
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