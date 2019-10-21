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رياضة

أخبار النادي الأهلي 21-10-2019.. غموض بالقلعة الحمراء.. وكواليس جلسة الخطيب مع وزير الشباب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:55 م
نور عادل
أخبار النادي الأهلي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

في انتظار الخطيب.. تعرف على موقف أحمد فتحي من البقاء في الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي ترفض التفريط في لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد فتحي تحت اي شكل.

فايلر يغادر مران الأهلي بسبب لقاء الجونة
غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران ابناء الرداء الاحمر قبل نهايته بوقت قليل .

فايلر يعنف لاعبي الأهلي.. تعرف على السبب
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعنيف لاعبيه خلال التقسيمة التي أجراها على هامش المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

محاضرة فنية للاعبي الأهلي لتجديد دوافع اللاعبين
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

شاهد | كواليس اجتماع مجلس الأهلي ووزير الرياضة في منزل الخطيب
انتهي اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة بمنزل محمود الخطيب في الشيخ زايد.

الموقف يزداد غموضا.. فايلر يخطر لاعبي الأهلي بالمران في التتش غدا
أخطر رينيه فايلر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه بالمران بشكل طبيعي غدًا في استاد مختار التتش .

في انتظار قرار الأهلي.. انتهاء جلسة وزير الرياضة مع مجلس الخطيب .. تفاصيل
يسعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى ايجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام ، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الازمات.

الأهلي يوافق على اقتراح وزير الرياضة .. حل أزمة الدوري غدا فى اجتماع اتحاد الكرة
علم صدى البلد، ان اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، الذي استمر لساعات طويلة اليوم الاثنين، مستمر في الانعقاد حتى الغد لايجاد حل جذري لأزمة مسابقة الدوري.
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