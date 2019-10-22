تؤثر على منتخب مصر.. أمير عزمي مجاهد يضع حلا لمشكلة تأجيل المباريات في الدوري.. فيديو

يرى أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، أن عدم انتظام مسابقة الدوري العام سيؤثر على المنتخبات المصرية.



وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "المشاكل هذا الموسم بدأت مبكرًا، هناك ارتباطات للاعبين بالمنتخب الأول والأولمبي، وعدم انتظام المسابقة سيؤثر على مستواهم خلال المشاركات الدولية.



وأضاف أمير عزمي مجاهد: منذ 3 أو 4 مواسم، بدأت نغمة التأجيل، بسبب الموافقات الأمنية، الأمر بسيط، يلتزم مسؤول أمني بالإعلان عن هذا القرار بشكل مباشر، حتى نحد من الأزمات والمشاكل بين الأندية.

