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مرأة

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:06 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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أسماء عبد الحفيظ
حرصت النجمة ياسمين صبري على نشر مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها وأناقتها .


وظهرت ياسمين صبري ترتدي تشيرت أسود فى أحمر ،وهي تصفف شعرها وتنظر في هاتفها ،كما أعتمدت على وضع مكياج صاحب أرتكز على أحمر الشفاة وأيلينر العيون .

ونشرت ياسمين مقطع فيديو مدته 5 ثوان، لتشارك جمهورها أناقتها وبعض من لحظات حياتها ،وروتين يومها .
ياسمين صبري ياسمين صبري
ياسمين صبري ياسمين صبري
ياسمين صبري ياسمين صبري
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