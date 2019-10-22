خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

حرصت النجمة ياسمين صبري على نشر مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها وأناقتها .





وظهرت ياسمين صبري ترتدي تشيرت أسود فى أحمر ،وهي تصفف شعرها وتنظر في هاتفها ،كما أعتمدت على وضع مكياج صاحب أرتكز على أحمر الشفاة وأيلينر العيون .



ونشرت ياسمين مقطع فيديو مدته 5 ثوان، لتشارك جمهورها أناقتها وبعض من لحظات حياتها ،وروتين يومها .