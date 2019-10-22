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رياضة

شايل فرقته حرفيا.. إبراهيم عبد الجواد يشيد بـ عبد الله السعيد عقب انتقاده

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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حسام الحارتي
أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بـ عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمنتخب الوطني .

ونشر إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق عليها: " ‫هو ده عبد الله السعيد المنتهي .. ده شايل فرقته حرفيًا وافضل لاعب فى مصر فى مركزه".

وفاز نادي بيراميدز على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين، على استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل عبد الله السعيد، هدفين من الأهداف الثلاثة لفريقه.
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