شايل فرقته حرفيا.. إبراهيم عبد الجواد يشيد بـ عبد الله السعيد عقب انتقاده

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بـ عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمنتخب الوطني .
ونشر إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق عليها: " هو ده عبد الله السعيد المنتهي .. ده شايل فرقته حرفيًا وافضل لاعب فى مصر فى مركزه".
وفاز نادي بيراميدز على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين، على استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل عبد الله السعيد، هدفين من الأهداف الثلاثة لفريقه.
ونشر إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق عليها: " هو ده عبد الله السعيد المنتهي .. ده شايل فرقته حرفيًا وافضل لاعب فى مصر فى مركزه".
وفاز نادي بيراميدز على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين، على استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل عبد الله السعيد، هدفين من الأهداف الثلاثة لفريقه.