Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:09 ص
ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد
Advertisements
مصطفى كرم
علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على ازمة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك بعد تأجيلها لدواع امنية، واصرار الاهلي علي عدم خوض اي مباراة قبل لقاء القمة.

وغرد إبراهيم عبد الجواد، عبر تويتر : "‏طب ماتش القمة اتأجل عشان الأمن لكن لو فعلا اللقاءات الجاية هتتأجل يبقي نركن الكرة فى مصر علي جنب ونفضي اليومين الجايين لفتحة الصدر ومين هيمشي كلمته علي مين وكله باصص علي منظره وبس سواء اهلي او زمالك ده غير اتحاد الكرة اللي بقي فى موقف منيل بستين نيلة ومش هيعرف يقيم رأسه تاني".

ولقيت تغريدة إبراهيم عبد الجواد، ردود فعل واسعة من متابعيه، وجاءت التعليقات بين" ‏‎فعلا كلامك بس مين اللي عمل الازمه من الاول كل واحد عاوز حاجه بمزاجه يقول الامن . الحمد لله بلدنا امن وامان بجد".. و"‏‎حضرتك تقصد انو كان فى موقف كويس ويعرف يقيم راسه لما اجل الماتش ومشى كلام رئيس الزمالك وعدم التزامهم بالجدول اللى حطوه، لكن لما الاهلى بيحاول يفرض النظام على الجميع لعدم تكرار ذلك فى المستقبل؛ يبقى اتحاد الكرة هنا على خطأ !!! ".

والتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بـ الخطيب رئيس النادي الأهلي واعضاء مجلس إدارة النادي في منزل "بيبو"، لحل ازمة لقاء الجونة بعد تأجيل القمة، ومن المقرر ان يجتمع وزير الرياضة مع أعضاء اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة لبحث تطورات الازمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

حكم ترك الراديو مفتوحا على إذعة القرآن الكريم .. علي جمعة يوضح

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية

حسام البدرى: احتمال تغيير شارة قيادة المنتخب

هاني شاكر لـ حمو بيكا: مش هتغني تاني .. والأخير: أنا آسف يا أمير الغناء العربي

في انتظار قرار الأهلي.. انتهاء جلسة وزير الرياضة مع مجلس الخطيب .. تفاصيل

الملك مو.. ليفربول يعلق على ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. سالى عبد السلام تستعرض أناقتها فى لبنان

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور