نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على ازمة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك بعد تأجيلها لدواع امنية، واصرار الاهلي علي عدم خوض اي مباراة قبل لقاء القمة.



وغرد إبراهيم عبد الجواد، عبر تويتر : "‏طب ماتش القمة اتأجل عشان الأمن لكن لو فعلا اللقاءات الجاية هتتأجل يبقي نركن الكرة فى مصر علي جنب ونفضي اليومين الجايين لفتحة الصدر ومين هيمشي كلمته علي مين وكله باصص علي منظره وبس سواء اهلي او زمالك ده غير اتحاد الكرة اللي بقي فى موقف منيل بستين نيلة ومش هيعرف يقيم رأسه تاني".



ولقيت تغريدة إبراهيم عبد الجواد، ردود فعل واسعة من متابعيه، وجاءت التعليقات بين" ‏‎فعلا كلامك بس مين اللي عمل الازمه من الاول كل واحد عاوز حاجه بمزاجه يقول الامن . الحمد لله بلدنا امن وامان بجد".. و"‏‎حضرتك تقصد انو كان فى موقف كويس ويعرف يقيم راسه لما اجل الماتش ومشى كلام رئيس الزمالك وعدم التزامهم بالجدول اللى حطوه، لكن لما الاهلى بيحاول يفرض النظام على الجميع لعدم تكرار ذلك فى المستقبل؛ يبقى اتحاد الكرة هنا على خطأ !!! ".



والتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بـ الخطيب رئيس النادي الأهلي واعضاء مجلس إدارة النادي في منزل "بيبو"، لحل ازمة لقاء الجونة بعد تأجيل القمة، ومن المقرر ان يجتمع وزير الرياضة مع أعضاء اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة لبحث تطورات الازمة.