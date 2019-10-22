القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مسابقة ثقافية لتنمية الوعى الثقافى لدى الجماهير .



ويستطيع المشتركون فى المسابقة الاتصال لمعرفة سؤال المسابقة والإجابة عليه على رقم (16886) بنظام الاستعلام الصوتي بسعر المكالمة العادية ، وذلك فى الفترة من 22/10/2019 وحتى 05/11/2019 ، وستقدم جوائز قيمه للفائزين .



يأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

