القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مسابقة ثقافية لتنمية الوعى الثقافى لدى الجماهير .
ويستطيع المشتركون فى المسابقة الاتصال لمعرفة سؤال المسابقة والإجابة عليه على رقم (16886) بنظام الاستعلام الصوتي بسعر المكالمة العادية ، وذلك فى الفترة من 22/10/2019 وحتى 05/11/2019 ، وستقدم جوائز قيمه للفائزين .
يأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
ويستطيع المشتركون فى المسابقة الاتصال لمعرفة سؤال المسابقة والإجابة عليه على رقم (16886) بنظام الاستعلام الصوتي بسعر المكالمة العادية ، وذلك فى الفترة من 22/10/2019 وحتى 05/11/2019 ، وستقدم جوائز قيمه للفائزين .
يأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.