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رياضة

التاريخ يقف بجوار الهلال السعودي في وجه السد القطري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية، اليوم، الثلاثاء، صوب ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض، عندما يستضيف فريق الهلال السعودي، نظيره السد القطري، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السادسة والربع مساءً، بتوقيت القاهرة، عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.

صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات الهلال السعودي والسد القطري..

التقى الفريقين في البطولة القارية 13 مرة، حيث فاز الهلال 8 مرات، والسد مرتين فقط، وتعادلا 3 مرات.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في ذهاب نصف نهائي البطولة الآسيوية الحالية، وفاز الهلال 4-1.

وخاض الهلال 34 مواجهة أمام فرق الدوري القطري، حيث سيطر على تاريخ المواجهات أمامهم في البطولة القارية، بفوزه في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، فيما تلقى 6 هزائم.

وتبدو حظوظ الهلال زعيم آسيا كبيرة، للوصول إلى المباراة النهائية، بعدما قد حقق الفوز ذهابًا في الدوحة 1-4.

في المقابل، يسعى السد القطري لرد اعتباره أمام الهلال، بعد الهزيمة القاسية في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جمهوره.
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