بتروجيت يستضيف جمهورية شبين في ختام الجولة الأولى بالقسم الثاني بالقاهرة

تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من مباريات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، حيث يستضيف فريق بتروجيت منافسه جمهورية شبين في تمام الساعة الثالثة عصرا.



ويسعى فريق بتروجيت بقيادة محمد عودة لتحقيق الفوز الأول في مشواره بدوري القسم الثاني للعودة سريعا للأضواء والشهرة، بينما يدخل جمهورية شبين اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في انطلاقة القسم الثاني خصوصا وأن المباراة خارج ملعبه.



جدير بالذكر أن نتائج المجموعة جاءت كالتالي:

الترسانة 0 × 2 منتخب السويس

القناة 0 × 0 النجوم

سيراميكا كليوباترا 2 × 0 الداخلية

الزرقا 2 × 2 المريخ

كوكاكولا 1 × 0 النصر