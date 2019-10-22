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ثقافة

وزير الثقافة والإعلام الصربي: مصر دولة صديقة وتتميز بالتنوع والتعدد الثقافي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:25 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال وزير الثقافة والإعلام الصربي فلادان فوكوسافليفيتش، إن مصر دولة صديقة وتتميز بالتنوع والتعدد الثقافي.

وأضاف فلادان فوكوسافليفيتش خلال افتتاح معرض بلجراد الدولي للكتاب في دورته الـ 62، التي تحل فيه مصر ضيف شرف الدورة الحالية، أن العلاقات المصرية الصربية تشهد تطورا ونموا ملحوظا حاليا لافتا إلى التطور الثقافي والاجتماعي لأكثر من خمسة الاف عام الذي جعل الحضارة المصرية العلامة الأكثر رمزية للتراث الثقافي العالمي.

ووصف وزير الثقافة والإعلام الصربي مصر بأنها دولة التاريخ الغني الذي ولد فيها التراث الإنساني مؤكدا أن المشاركة المصرية في معرض الكتاب فرصة جيدة لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

ومن جانبه رحب عمدة بلجراد زوران رادوجيتش بالحضور وأكد أن الثقافة المصرية الخصبه ستفتح أبوابها هذا العام أمام زوار معرض بلجراد من خلال سلسلة من الأنشطة المخطط لها واضاف أنها فرصة ممتازة للمواطن الصربي للتعرف على الكتاب المصريين والمشاركة في ورش العمل الإبداعية لافتا إلى أنها خطوة هامة نحو دعم وتعميق التقارب بين البلدين.
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