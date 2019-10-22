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رياضة

مجدي عبد العاطي يعلن قائمة فريق أسوان لمواجهة إنبي اليوم في الدوري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:16 م
نادي أسوان
نادي أسوان
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رباب الهوارى
أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن ضم 18 لاعبًا لخوض مباراة فريقه أمام فريق إنبي في الجولة الـ5 من الدوري الممتاز والتي تقام في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء باستاد أسوان.

وضمت القائمة في حراسة المرمى رضا السيد ومسعد عوض، واللاعبين هم محمد جابر، عبدالله السنجهاوي، إبراهيم القاضي، محمود نعيم، الحسيني سمير، طارق أبو العز، هيثم الفيل، خالد الشيخ، أحمد عامر، حسن النني، محمد الصباحي، حسن يوسف، أوميد أوكري، عبدالرحمن جبنة، إبراهيم جلال، أحمد عبد الظاهر.

يذكر أن الفريق الأول بنادي أسوان خسر أولى مبارياته في الدورى بنتيجة 3/2 لصالح فريق مصر للمقاصة على ملعب استاد أسوان الرياضي.

بينما انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي أسوان واف سي مصر، بالتعادل السلبي في ثاني جولات الدورى الممتاز موسم 2019 /2020.

وخسر جولته الثالثة أمام النادي الأهلي بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد لأسوان.
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