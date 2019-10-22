حدث عالمي فريد.. وجه الملك رمسيس الثانى يرفع معدلات السياحة في أسوان.. احتفالات ابتهاجا بتعامد الشمس.. و4500 سائح يزورون أبوسمبل.. فيديو وصور

يوم حافل وعرس أثرى شهدته محافظة أسوان بحدوث ظاهرة تعامد الشمس

وجه الملك رمسيس الثانى يجذب السياح لمدينة أبو سمبل

4500 سائح وزائر مصرى يشاهدون الظاهرة الفلكية الفريدة

محافظ أسوان: نجاح إجراءات التنظيم والتأمين فى دخول وخروج أبوسمبل

8 فرق للفنون الشعبية تقوم بإحياء فعاليات تعامد الشمس











ولفت المحافظ إلى أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات التنظيم والتأمين لتحقيق السيولة فى دخول وخروج المعبد، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى داخل صحن المعبد وقدس الأقداس وهو الذى لاقى ارتياحًا من الأفواج السياحية والزائريين المصريين.



وكانت قد بدأت الفعاليات بالحفل الختامى لمهرجان الثقافة والفنون والذى قدمت فيه 8 فرق للفنون الشعبية فقراتها الفنية وتبلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين فى احتفالات التعامد، وعقب ذلك شهد محافظ أسوان ومرافقيه عرض الصوت والضوء والذى يحكى فى سرد تاريخى لفترة حكم الملك رمسيس الثانى لمصر ومعركة قادش.



ثم قام اللواء أحمد إبراهيم بإفتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز بحضور قيادات وزارة الثقافة والذى أقيم فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر بمناسبة إحتفالات التعامد بإشراف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث ضم المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس.



واستمع المحافظ لشرح من الأطفال عن إبداعاتهم، كما شهد عرضا فنىا للطفل ومسرح العرائس، وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى منطقة السوق بوسط مدينة أبو سمبل لمشاهدة الحفل الفنى لفرق الفنون الشعبية فى ليلة التعامد والذى نظمته محافظة أسوان بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وسط حضور جماهيري كبير من أهالى أبو سمبل وأسوان والسائحين حيث استمتع الحاضرون بالتابلوهات والفقرات الفنية المتنوعة لفرق أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد.



وعلى هامش فعاليات المهرجان أكد اللواء أحمد إبراهيم بأنه تم الاستعداد الجيد بالتعاون مع وزارات الثقافة والآثار والسياحة والطيران، بالإضافة إلى جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة بتوجيهات وَزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإنجاح فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس من خلال متابعة كافة التجهيزات والاستعدادات فى زيارة ميدانية لمدينة أبو سمبل السياحية التى تزينت لتظهر فى أبهى صورها لاستقبال السائحين والزائرين والوفود المختلفة المشاركة فى فعاليات الاحتفال بظاهرة التعامد.



وأوضح المحافظ بأنه تم رفع درجة الاستعداد أيضًا بمستشفى أبو سمبل الدولى ومستشفى التكامل مع إيقاف إجازات الأطباء، علاوة على دعم نقاط فرق الإسعاف المتواجدة بطول طريق أسوان / أبو سمبل بالكوادر الطبية للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة.



ومن جانبه أوضح الأثرى خالد شوقى مدير عام آثار أبو سمبل أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريون، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان، وكانت هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم.



وأشار خالد شوقى مدير الآثار أبوسمبل إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد والأخرى يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت الإعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثانى والإله رع إله الشمس عند القدماء المصريين.



يوم حافل ولحظات تاريخية وعرس أثرى جديد شهدته محافظة أسوان ممثلًا فى حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية لتكون بمثابة بداية لانطلاق الموسم السياحى الشتوى.وكانت عدسة "صدى البلد" رصدت حدوث ظاهرة تعامد الشمس الفلكية وذلك تحت شعار "مصر الأمن والأمان" وبحضور نحو 4500 سائح أجنبى وزائر مصرى، وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى صباح 22 أكتوبر فى تمام الساعة 5.50 دقيقة صباحًا والتى استمرت لنحو 20 دقيقة حيث يتزامن هذا العام مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019.وقد حضر ظاهرة التعامد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، يرافقه اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، بجانب القيادات الأمنية وقيادات المحافظة وزارات الثقافة والآثار والسياحة، وبمشاركة فرق الفنون الشعبية التى قدمت فقراتها الفنية المختلفة فى صحن معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى ليستمتع الحضور بالتبلوهات والرقصات الفلكلورية المختلفة.فيما أكد اللواء أحمد إبراهيم أنه نظرًا للحضور السياحى والجماهيرى الكبير لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل تم نقل هذا الحدث العالمى الفريد على شاشة عملاقة تم وضعها أمام المعبد؛ لإتاحة مشاهدة لحظة التعامد لجميع الحضور بعيدًا عن التزاحم والتكدس وهو الذى تزامن مع تقديم فقرات فنية للفرق المشاركة فى الفعاليات بساحة المعبد ليستمتع بذلك السائحون والزائرون.