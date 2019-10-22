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حوادث

بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين .. الداخلية تهدي عددا من ذوي الإعاقة عصا بيضاء

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:59 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفد من ذوى الإعاقة البصرية ، للإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء ، والتأكيد لهم على سياسة الوزارة الرامية إلى تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة حال ترددهم على القطاعات الخدمية للوزارة، وتم إهدائهم فى نهاية اللقاء مجموعة من (العصا البيضاء) تقديرًا ومشاركةً لهم فى الاحتفال.

وسبق أن وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والإدارة العامة لتصاريح العمل -باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة البصرية مجانًا لمدة أسبوع بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر.

ويأتي ذلك ذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" التى أطلقها رئيس الجمهورية وتفعيلًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.
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