الأهلي في ورطة.. شوبير يكشف عن أضرار المؤجلات على الفريق

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حال صدر قرار رسمي بتأجيل مباراته لـما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 والتي ستقام في مصر سيكون في ورطة.



وأضاف أحمد شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت اف ام" أن الفريق سيبتعد عن أي مباراة رسمية لمدة 35 أو 40 يوما مما سيضر بمصلحة الفريق.



وتابع: الأهلي انتصر لـ مصلحته وحقوقه بشأن تأجيل مباريات الدوري لحين خوض مباراة القمة أمام الزمالك ولكن على الجانب الآخر مستوى وأداء الفريق من الوارد أن ينخفض حال الغياب عن المباريات طوال هذه المدة.